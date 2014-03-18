  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге оперативники задержали дезертира из Вологодской области
Сегодня, 9:28
92
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге оперативники задержали дезертира из Вологодской области

0 0

Его доставили в отделение полиции.

В Петербурге оперативники задержали жителя Вологодской области. Об этом сообщает телеканал "78".

Инцидент произошел 29 августа на проспекте Маршала Жукова. 48-летнего мужчину обвиняют в том, что он самовольно покинул воинскую часть в поселке Федотово Вологодской области. Его доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело. Мера пресечения пока не избиралась.

Ранее мы сообщали, что в три учреждения Петербурга поступили ложные сообщения о заминировании объектов.

Фото: Piter.tv

Теги: вологодская область, дезертир, задержание, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии