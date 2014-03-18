В Петербурге оперативники задержали дезертира из Вологодской области

Его доставили в отделение полиции.

В Петербурге оперативники задержали жителя Вологодской области. Об этом сообщает телеканал "78".

Инцидент произошел 29 августа на проспекте Маршала Жукова. 48-летнего мужчину обвиняют в том, что он самовольно покинул воинскую часть в поселке Федотово Вологодской области. Его доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело. Мера пресечения пока не избиралась.

Ранее мы сообщали, что в три учреждения Петербурга поступили ложные сообщения о заминировании объектов.

Фото: Piter.tv