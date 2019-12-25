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В Петербурге задержали мигранта, который помогал террористам
Сегодня, 15:00
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В Петербурге задержали мигранта, который помогал террористам

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За помощь террористам мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Во вторник, 6 июля, стало известно о задержании гражданина Узбекистана, сотрудничавшего с террористическими организациями. Издание 78.ru передает, что мужчину уже судили ранее за подделку документов, некоторое время он живет в Петербурге и оказывает услуги по ремонту квартир. 

Полицейские отмечают, что в прошлом году подозреваемый пытался в прошлом году выйти на контакт с участниками террористических организаций, воюющих в Сирии. С января по апрель этого года он отсылал деньги исламской группировке "Хайят Тахрир аш-Шам".

Правоохранители возбудили уголовное дело, наказание по которому – до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 390 ДТП.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, уголовное дело
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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