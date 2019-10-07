В подпольной лаборатории обнаружили анаболические стероиды разных марок, а также оборудование для их изготовления и продажи

В субботу, 11 июля, стало известно, что в Петербурге задержали изготовителей анаболических стероидов. Об этом рассказали в прес-службе МВД.

Подпольную лабораторию по производству анаболиков обнаружили в квартире на Коломяжском проспекте. Подозреваемыми стали трое: бывший повар, спортивный тренер-консультант и безработный. Известно, что все они ранее привлекались к уголовной ответственности.

Во время обыска на месте обнаружили анаболические стероиды разных марок, а также оборудование для их изготовления и продажи. Полицейские также изъяли 10 посылок, еще 112 нашли в различных почтовых отделениях города.

По факту случившегося возбуждено 122 дела по статье УК "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".

Ранее мы писали, что мужчина украл почти 10 миллионов из банкомата в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV