В Петербурге задержали двух мужчин за кражу велосипеда у 15-летнего школьника

Задержанных отпустили под подписку о невыезде.

Полиция Невского района задержала двух мужчин, которых подозревают в хищении велосипеда у 15-летнего школьника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 11 мая. Двое неизвестных напали на подростка возле дома по улице Бабушкина. Применив физическую силу, они отобрали у потерпевшего велосипед и скрылись с места преступления.

Грабителей удалось задержать спустя несколько дней. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Мера пресечения — подписка о невыезде.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мигрантов за кражу смартфонов на Невском проспекте.

Фото: Piter.TV