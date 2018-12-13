  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге задержали двух мужчин за кражу велосипеда у 15-летнего школьника
Сегодня, 10:52
40
Alena_Zinovieva

В Петербурге задержали двух мужчин за кражу велосипеда у 15-летнего школьника

0 0

Задержанных отпустили под подписку о невыезде.

Полиция Невского района задержала двух мужчин, которых подозревают в хищении велосипеда у 15-летнего школьника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 11 мая. Двое неизвестных напали на подростка возле дома по улице Бабушкина. Применив физическую силу, они отобрали у потерпевшего велосипед и скрылись с места преступления.

Грабителей удалось задержать спустя несколько дней. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Мера пресечения — подписка о невыезде.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мигрантов за кражу смартфонов на Невском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: грабеж, кража велосипеда, нападение на подростка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии