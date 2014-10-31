В Пушкине задержан пьяный похититель велосипеда

Росгвардейцы задержали в Пушкине мужчину, похитившего велосипед. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 20 апреля к сотрудникам вневедомственной охраны обратились местные жители, заявившие о постороннем нетрезвом гражданине, который в парадной дома на Школьной улице вел себя агрессивно и украл велосипед. Там же росгвардейцы поймали 44-летнего правонарушителя. По словам задержанного, транспортное средство не принадлежало ему.
Злоумышленника доставили в территориальный отдел полиции.
Ранее мы рассказывали о том, что в Зеленогорске задержан 20-летний угонщик автомобиля у жителя Ленобласти. Молодого человека передали инициатору розыска для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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