В Петербурге задержали мигрантов за кражу смартфонов на Невском проспекте

Мужчины причастны как минимум к двум кражам.

В Петербурге задержали двух безработных мигрантов, которых подозревают в краже смартфонов у прохожих на Невском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Удалось установить, что задержанные причастны как минимум к двум кражам мобильных телефонов. Оба преступления совершены в понедельник, 6 мая, возле дома №69 по Невскому проспекту. Жертвами грабителей стали школьница и предпринимательница. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Похищенные телефоны изъяты. В настоящее время стражи порядка устанавливают причастность задержанных к другим преступлениям.

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Фото: Piter.TV