Таксист-азербайджанец ограбил китайца в Петербурге

Грабитель отобрал у иностранца iPhone.

Накануне в полицию Петербурга обратился 26 летний гражданин КНР и заявил об ограблении. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Потерпевший рассказал, что стал жертвой таксиста-азербайджанца. Мужчина применил физическую силу и отобрал у иностранца iPhone 8 Plus. Инцидент произошел 7 мая около 19:30 в машине, припаркованной возле дома №24 на Комендантском проспекте.

Стражам порядка удалось задержать подозреваемого по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется расследование.

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Фото: Piter.TV