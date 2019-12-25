В Петербурге задержали двух мужчин за кражу шести упаковок шампуня

Инцидент произошел накануне.

В Центральном районе Петербурга сотрудники полиции задержали подозреваемых в хищении шампуня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне в полицию поступило сообщение о грабеже в помещении магазина по улице Кирочной. Консультант рассказал, что около 12:45 двое неизвестных мужчин, находясь в указанном магазине, оттолкнув ее совершили хищение 6 упаковок шампуня.

В тот же день около 18:40 у дома 16 по Саперному переулку по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое граждан, 1978 года рождения и 1989 года рождения. Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге раскрыли кражу сотни шоколадок из супермаркета.

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