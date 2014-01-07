В Петербурге задержали дебошира, который размахивал пистолетом на автобусной остановке

У фигуранта изъяли травматический пистолет.

Полицейские Невского района задержали дебошира, который размахивал пистолетом на автобусной остановке на Октябрьской набережной.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 13 июля правоохранителям поступила информация о том, что около 18:30 на автобусную остановку у дома 112 по Октябрьской набережной пришел неизвестный мужчина, продемонстрировавший пистолет.

В тот же день у дома 112 по проспекту Большевиков наряд полиции задержал 26-летнего петербуржца. В отделе на него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). У фигуранта изъяли травматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что задержаны подозреваемые в причастности к перестрелке на Комендантском проспекте.

Фото: Piter.TV