Петербургскую банду вымогателей задержали спустя два года поисков

Преступники избили предпринимателя, чтобы заполучить 17 млн рублей и строительную компанию.

В среду, 28 августа, в Петербурге задержали четверых участников организованной преступной группы, которые два года назад вымогали миллионы рублей и компанию у городского бизнесмена. Все преступники живут в городе, среди них есть женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, преступление произошло в октябре 2017 года в одном из ресторанов Приморского района. Злоумышленники потребовали у предпринимателя передать им 17 млн рублей и строительную компанию. Несмотря на угрозу расправы, мужчина отказался от предъявленных требования, за что был жестоко избит. Позднее потерпевшего все же вынудили перевести 400 тыс. рублей на счет участницы преступной группы. Тогда правоохранители возбудили уголовное дело за вымогательство.

Преступников удалось задержать благодаря оперативно-розыскным мероприятиям и силовой поддержке СОБР Росгвардии. Возраст злоумышленников варьируется от 33 до 47 лет, двое были несколько раз судимы за имущественные преступления, оборот наркотиков и преступления против личности. При обыске по местам их жительства нашли нечто, подозрительно напоминающее оружие.

На данный момент все четверо задержанных находятся под подпиской о невыезде. Полиция устанавливает их возможную причастность к другим криминальным эпизодам.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в нападении на профессора Нью-Йоркского университета.

Фото: Pixabay