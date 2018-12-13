В Петербурге задержали браконьера с ружьем и окровавленным ножом

Теперь мужчина, вероятно, лишится разрешения на промысел и лицензии на оружие, которое у него изъяли и передали в полицию.

В Пушкинском районе 30 апреля поймали браконьера, охотившегося на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Инспекторы нашли у задержанного ружьё, 22 патрона, нож в крови и перьях, патронташ и десять чучел, с помощью которых велась охота. Теперь мужчина, вероятно, лишится разрешения на промысел и лицензии на оружие, которое у него изъяли и передали в полицию.

В комитете напомнили: в Петербурге охота запрещена. Этот промысел разрешен в Тосненском районе Ленобласти, однако там 30 апреля сезон закрылся. Инспекторы в выходные будут выходить на "охоту" сами, выслеживая браконьеров.

Ранее сообщалось, что в Шушарах трое с ножом напали на прохожих.

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