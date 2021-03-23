На Исполкомской забил огромный фонтан горячей воды

Ремонтники планируют завершить работы 24 марта в 09:00.

Фонтан кипятка образовался на Исполкомской улице в Центральном районе Петербурга из-за прорыва теплотрассы. Об этом рассказали в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В 11:00 специалисты приступили к ликвидации последствий дефекта на трубопроводе. Ремонтники планируют завершить работы 24 марта в 09:00.

Из-за прорыва на улице образовалось большое облако пара. С 11:00 по Исполкомской улице перестали ходить трамваи.

В начале марта посреди дороги на перекрестке Космонавтов и Типанова забил фонтан воды.

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