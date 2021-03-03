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Посреди дороги на перекрестке Космонавтов и Типанова забил фонтан воды

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Прорыв произошел на водопроводе диаметром 600 мм.

Вечером 2 марта в Московском районе Петербурга произошел потоп. На пересечении улиц Космонавтов и Типанова забил фонтан воды. Об этом сообщили очевидцы в сети.

В пресс-службе ГУП "Водоканал" подтвердили информацию о разливе. Прорыв произошел на водопроводе диаметром 600 мм. Специалисты приступили к аварийным работам в тот же вечер.

Для отвода воды на месте происшествия работала уборочная техника. На время проведения работ ограничили движение по третьей полосе. Все абоненты были обеспечены услугами водоснабжения.

Ранее теплоэнергетики заменили 5 метров ненадежного трубопровода на проспекте Просвещения.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Катерина Пустовойченко

Теги: коммунальная авария, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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