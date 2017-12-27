В Петербурге за угон десяти велосипедов преступнику дали условный срок

В Калининском суде рассмотрели дело угонщика велосипедов и одного самоката.

Калининский районный суд вынес приговор подозреваемому в угоне велосипедов и самоката. За десять доказанных случаев кражи транспортных средств злоумышленник получил наказание в виде условного срока.

Постановлением суда также удовлетворены гражданские иски. Преступник заплатит пострадавшим около 180 тысяч рублей. Отметим, что каждый украденный велосипед имел приблизительную стоимость в 40 тысяч рулей.

Виталий Еремеев “охотился” на лестничных клетках и специализированных парковках. Его деятельность продолжалась с лета до 5 сентября 2017 года. Все угоны производились в Калининском районе Петербурга.

Обвиняемый раскаялся в содеянном. Теперь отказаться от воровства его будут “мотивировать” три года условно и такой же испытательный срок.