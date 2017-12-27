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В Петербурге за угон десяти велосипедов преступнику дали условный срок
Сегодня, 10:19
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lesjasap
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В Петербурге за угон десяти велосипедов преступнику дали условный срок

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В Калининском суде рассмотрели дело угонщика велосипедов и одного самоката.

Калининский районный суд вынес приговор подозреваемому в угоне велосипедов и самоката. За десять доказанных случаев кражи транспортных средств злоумышленник получил наказание в виде условного срока. 
 
Постановлением суда также удовлетворены гражданские иски. Преступник заплатит пострадавшим около 180 тысяч рублей. Отметим, что каждый украденный велосипед имел приблизительную стоимость в 40 тысяч рулей.
 
Виталий Еремеев “охотился” на лестничных клетках и специализированных парковках. Его деятельность продолжалась с лета до 5 сентября 2017 года. Все угоны производились в Калининском районе Петербурга.
 
Обвиняемый раскаялся в содеянном. Теперь отказаться от воровства его будут “мотивировать” три года условно и такой же испытательный срок.
 
Ранее мы писали о том, что в суде рассмотрят дело угонщиков сегвея
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Теги: велосипед , калининский район , калининский районный суд , кража , угон велосипедов
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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