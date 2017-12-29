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Угонщики сегвея на Петроградке предстанут под судом
Вчера, 13:34
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lesjasap
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Угонщики сегвея на Петроградке предстанут под судом

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В Петроградском районном суде пройдет заседание по делу о ворах сегвея.

Петербургский суд рассмотрит дело похитителей сегвея. Устройство для передвижения было украдено у сотрудников проката с помощью предоставления “липового” паспорта. 
 
Напомним, что угон произошел в октябре 2017 года. В Петроградском районе двое злоумышленников зашли в центр досуга и спорта и по ненастоящему паспорту получили в аренду сегвей. Мошенники отдали за инновационный продукт всего четыре тысячи залога. Отметим, что стоимость украденного инвентаря составила 300 тысяч рублей. 
 
Наказание для предприимчивых петербуржцев назначит Петроградский суд. 
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Теги: петроградская сторона , петроградский район , сегвей , судебное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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