Угонщики сегвея на Петроградке предстанут под судом

В Петроградском районном суде пройдет заседание по делу о ворах сегвея.

Петербургский суд рассмотрит дело похитителей сегвея. Устройство для передвижения было украдено у сотрудников проката с помощью предоставления “липового” паспорта.

Напомним, что угон произошел в октябре 2017 года. В Петроградском районе двое злоумышленников зашли в центр досуга и спорта и по ненастоящему паспорту получили в аренду сегвей. Мошенники отдали за инновационный продукт всего четыре тысячи залога. Отметим, что стоимость украденного инвентаря составила 300 тысяч рублей.

Наказание для предприимчивых петербуржцев назначит Петроградский суд.