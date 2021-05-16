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В Петербурге за сутки выявили более 2,3 тыс. случаев коронавируса
Сегодня, 11:19
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге за сутки выявили более 2,3 тыс. случаев коронавируса

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Умерли от COVID-19 более 35 человек за день.

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 2381 случай заражения коронавирусом. При этом госпитализировано было 209 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

За прошедшие 24 часа в Петербурге умерли от коронавируса 37 пациентов. С начала пандемии насчитывается 32 тыс. 584 смерти от COVID-19.

Отметим, что в Петербурге всего было выявлено более 1,4 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели при этом более 1 млн 371 тыс. пациентов.

Ранее мы сообщали, что из Елизаветинской больницы выписали 102-летнюю женщину, победившую коронавирус. 

Фото: pixabay 

Теги: коронавирус в петербурге, пандемия коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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