В Петербурге за сутки выявили более 2,3 тыс. случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 2381 случай заражения коронавирусом. При этом госпитализировано было 209 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.
За прошедшие 24 часа в Петербурге умерли от коронавируса 37 пациентов. С начала пандемии насчитывается 32 тыс. 584 смерти от COVID-19.
Отметим, что в Петербурге всего было выявлено более 1,4 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели при этом более 1 млн 371 тыс. пациентов.
Ранее мы сообщали, что из Елизаветинской больницы выписали 102-летнюю женщину, победившую коронавирус.
Фото: pixabay
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