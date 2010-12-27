"Угнать за 24 часа": в Петербурге выкрали пять иномарок на 10,5 миллионов рублей

По всем случаям возбудили уголовные дела по статье "Кража".

В минувшую среду, 29 мая, в городе на Неве угнали сразу 5 иномарок. Об этом информирует главное МВД Северной столицы.

Так, сначала в полицию обратился владелец автомобилей марки Hyundai. Один из автомобилей стоимостью в 2 млн рублей выкрали с улицы Шарова, а другой на Красносельском шоссе.

После железного коня лишились сразу двое владельцев Toyota. Машины угнали c Варшавской улицы и улицы Вадима Шефнера. В ведомстве отметили, что ущерб составил около 3,6 млн рублей.

Также около дома 13 по Грузовому проезду неизвестные присвоили себе Volvo FM. Владелец оценивает ущерб в 3 млн рублей.

В данный момент петербургская полиция разыскивает автоугоньщиков. По всем случаям возбудили уголовные дела по статье "Кража".

Ранее мы сообщали о том, что фигурантов дела о взятках на петербургской таможне оставили на свободе

Фото:кинопоиск