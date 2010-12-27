Фигурантов дела о взятках на петербургской таможне оставили на свободе

Один из двух экс-сотрудников Северо-Западного таможенного управления получил условный срок, а другого оправдали.

Слушание по делу о взятках состоялось в Василеостровском суде 29 мая. Как передает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Евгения Косолапова и Алексея Полникова обвиняли в том, что с 2010 по 2012 год они получали взятки за свободный ввоз и оформление товаров из-за границы от представителей трех компаний.

По информации обвинения, так мужчины получили более 450 тыс. руб. деньгами и почти столько же в имуществе. \

Фигуранты дела не признали свою вину.

Согласно решению суда, бывший государственный таможенный инспектор отдела контроля таможенной стоимости (ОКТС) Евгений Косолапов получил семь лет условно с испытательным сроком на 5 лет. Он признан виновным в получении взятки, но не по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Здесь не нашлось состава преступления.

Экс-начальник ОКТС Алексей Полников оправдан по статье о взятке за отсутствием в деянии состава преступления, а также признан непричастным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Фото: Piter.TV