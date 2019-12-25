В Петербурге в сентябре ввели в эксплуатацию почти 300 тысяч "квадратов" жилья

C начала этого года в городе ввели в эксплуатацию 1 061 дом на 52 572 квартиры.

В Петербурге в сентябре ввели в эксплуатацию 289 тысяч квадратных метров жилья – 5 294 квартиры в 177 домах. Показатели в 1,5 раза больше, чем в сентябре прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по строительству.

Лидером по вводу жилья стал Пушкинский район – введен 51 дом на 1 043 квартиры общей площадью 48 тысяч "квадратов" жилья. На втором месте расположился Выборгский район – 21 дом на 916 квартир, общая площадь которых составляет 45 тысяч квадратных метров жилья. И закрывает тройку лидеров Невский район и 1 дом на 931 квартиру общей площадью 42 тысячи "квадратов" жилья.

Также в сентябре в городе ввели в эксплуатацию 18 объектов общегражданского назначения: два детских сада в Красносельском районе, образовательная школа с бассейном в Курортном районе, несколько зданий завода по производству двигателей.

Ранее стало известно, что цены на петербургские новостройки пошли вниз.

Фото: Piter.tv