В Петербурге за неделю разбили 37 градусников

Всего с 21 по 27 января поступило 216 обращений по вопросам экологической безопасности.

Комитет по природопользованию Петербурга отчитался о работе подведомственных организаций: ГУП "Экострой" и ГУП "ПИЛАРН".

Отмечается, что с 21 по 27 января в "Экострой" поступило 216 обращений от горожан по вопросам экологической безопасности. Всего за последнюю неделю специалисты собрали и утилизировали 37,7 кг опасных отходов.

В частности, на 37 адресах устраняли последствия разбитых ртутных градусников. Также с акватории водных объектов города было собрано 46 кубических метров отходов. Комитет по природопользованию за неделю вынес 24 постановления по делам об административных правонарушениях. Сумма штрафов — 443 000 рублей.

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