В Петербурге за 2020 год сдали кровь более 3,3 тысячи доноров

Доноры сдали 1490 литров крови.

В преддверии Национального дня донора, который состоится 20 апреля, в Петербурге рассказали, как доноры помогли городу в 2020 году. За прошлый год 3311 доноров сдали 1490 литров крови. Каждая донация (450 миллилитров крови) – это три спасенных жизни. Об этом рассказала пресс-служба администрации Петербурга.

То есть в прошлом году доноры спасли 9933 человека. С начала этого года 938 доноров сдали 422 литра крови, которая поможет 2799 людям.

Через десять дней, 20 апреля, в городе отметят Молодежный день донора, в котором примут участие 12 отделений переливания крови в разных районах.

Фото: Piter.tv