В Петербурге за год вырос спрос на мобильное жилье

Дом на колесах можно в среднем купить за 864 тысячи рублей.

За год в Петербурге на 2% вырос спрос на мобильное жилье, при этом число объявлений о продаже увеличилось на 24%. Об этом свидетельствуют данные экспертов "Авито Авто".

В целом мобильное жилье подорожало за год на 8%. Сейчас за дом на колесах в среднем придется отдать 864 тысячи рублей. В то же время по всей стране по итогам прошлого года средняя цена на такое жилье снизилась на 2,5% и составила 702 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что стоимость дома на колесах со встроенным жилым помещением или прицепом зависит от размеров, срока эксплуатации и технических характеристик. Кроме выпущенных на предприятиях автодомов на "Авито" можно приобрести самодельные дома на колесах.

Наибольший рост спроса на подобные средства передвижения зафиксировали в 2019 года в Тюмени, Новосибирске и Казани. Дешевле всего их можно купить в Ульяновске, самые дорогие — в Москве.

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