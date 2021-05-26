В Петербурге за девять месяцев поймали 190 нелегальных такси

Во время проверок автобусов, которые работают на детских маршрутах, специалисты нашли девять нарушений.

За девять месяцев 2024 года сотрудники межведомственной транспортной комиссии (МТК) проверили более 7,5 тысяч автомобилей с целью выявления нелегальных такси.

Как отметили в пресс-службе администрации правительства Санкт-Петербурга, за 30 проведённых рейдов возбуждено 300 дел об административных правонарушениях. Водители такси получили штрафы на общую сумму 195 тысяч рублей. Кроме того, специалисты проверили 165 автобусов, выполняющие детские перевозки. Было выявлено девять нарушений.

Ранее Piter.TV сообщал, что всего 543 легальных таксиста работает в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV