За пять дней в Петербурге и Ленобласти выявили около 3 тыс. таксистов-нарушителей

Самым большим количеством нарушителей отметился Невский район, а в области – Тосненский.

С 7 по 11 октября в Петербурге и Ленобласти состоялось профилактическое мероприятие "Нелегальное такси". За пять дней выявлено около 3 тыс. нарушений, рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону.

Сотрудники Госавтоинспекции составили более 1,9 тыс. административных материалов по различным статьям в городе и свыше 500 – в области. Больше всего правонарушений было по ч. 1, 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) – 380 материалов, в Ленобласти – 99.

Самым большим количеством нарушителей отметился Невский район, а в области – Тосненский.

Ранее на Piter.TV: за 10 дней в Петербурге водители и пешеходы нарушили ПДД более 3 тыс. раз.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти