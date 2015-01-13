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За пять дней в Петербурге и Ленобласти выявили около 3 тыс. таксистов-нарушителей
Сегодня, 11:54
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За пять дней в Петербурге и Ленобласти выявили около 3 тыс. таксистов-нарушителей

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Самым большим количеством нарушителей отметился Невский район, а в области – Тосненский.

С 7 по 11 октября в Петербурге и Ленобласти состоялось профилактическое мероприятие "Нелегальное такси". За пять дней выявлено около 3 тыс. нарушений, рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону. 

Сотрудники Госавтоинспекции составили более 1,9 тыс. административных материалов по различным статьям в городе и свыше 500 – в области. Больше всего правонарушений было по ч. 1, 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) – 380 материалов, в Ленобласти – 99.

Самым большим количеством нарушителей отметился Невский район, а в области – Тосненский. 

Ранее на Piter.TV: за 10 дней в Петербурге водители и пешеходы нарушили ПДД более 3 тыс. раз. 

Фото: пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти 

Теги: невский район, нелегальное такси, тосненский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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