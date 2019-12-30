В Петербурге за день неизвестные "заминировали" метро и 187 торговых центров

В ходе осмотра правоохранители не обнаружили ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств.

Утром 30 декабря на электронную почту УФСБ России по Петербургу и области пришло три письма с двух адресов. Один из адресов был подписан Славой Марлой – другом и саунд-продюсером рэпера Моргенштерна. Неизвестные сообщили, что заминировали все станции метро и 22 торговых центра: Галерея, Ашан, Гранд Каньон, Китай город, Охта Молл, Лето, Европолис, Невский центр, Шкиперский Молл, Платформа, Европолис, Лето, Адмирал, Питер Радуга, Сити Молл, Атмосфера Молл, Пик, Июнь, Лондон Молл, Сенная, Гранд Палас и Континент. Об этом стало известно Piter.TV.

Полицейские тут же осмотрели 72 станции метро и торговые центры. В ходе осмотра правоохранители не обнаружили ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств. Эвакуация не проводилась.

Днем этого же дня в полицию вновь пришло два письма с аналогичным содержанием на электронную почту, на этот раз с двух других адресов. Полиция осмотрела 165 торговых центров и 72 станции метро. В ходе осмотра правоохранители также не обнаружили ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств. Эвакуация не проводилась.

Ранее в Мурино задержали гражданина Люксембурга, подозреваемого в "минировании" станций метро.

Фото: Piter.TV

