  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге за август водители миллион раз нарушили ПДД
Сегодня, 14:00
160
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге за август водители миллион раз нарушили ПДД

0 0

Из миллиона нарушений 93,6% составили нарушения скоростного режима.

В последний летний месяц 2022 года комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали около миллиона нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Городского мониторингового центра.

Из миллиона нарушений 93,6% составили нарушения скоростного режима, ещё 4,7% – проезд на красный сигнал светофора, 1,3% – движение либо остановка на полосе, предназначенной для общественного транспорта, и 0,3% – движение по обочине.

В Петербурге за безопасностью на дорогах следят более 680 стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД и 44 передвижных комплекса

Фото: Piter.tv

Теги: камеры, пдд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии