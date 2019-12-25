В Петербурге за август водители миллион раз нарушили ПДД

Из миллиона нарушений 93,6% составили нарушения скоростного режима.

В последний летний месяц 2022 года комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали около миллиона нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Городского мониторингового центра.



Из миллиона нарушений 93,6% составили нарушения скоростного режима, ещё 4,7% – проезд на красный сигнал светофора, 1,3% – движение либо остановка на полосе, предназначенной для общественного транспорта, и 0,3% – движение по обочине.



В Петербурге за безопасностью на дорогах следят более 680 стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД и 44 передвижных комплекса.

Фото: Piter.tv