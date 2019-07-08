  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости в Петербурге
Сегодня, 13:54
82
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости в Петербурге

0 0

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

Стали известны места дислокации передвижных комплексов, которые фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах Петербурга, в период с 1 по 11 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи. 

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных с комплексов материалов фотовидеофиксации.

Фото: Piter.tv

Теги: камеры, нарушения, пдд
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии