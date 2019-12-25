В Петербурге за 2020 год появится 71 новый пешеходный переход

До конца года в Петербурге обустроят 71 нерегулируемый пешеходный переход. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
На данный момент готовы уже 35. При необходимости специалисты меняют планировку тротуаров, устанавливают дорожные знаки, светофоры с независимым источником питания, а также устраняют искусственные дорожные неровности.
В соответствии с гос.стандартами, пешеходные переходы находятся на расстоянии 200-300 метров друг от друга. Также учитываются пешеходные потоки.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что до конца года улицы Петербурга полностью перейдут на светодиодное освещение.
Фото: pixabay.com
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