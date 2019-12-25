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В Петербурге за 2020 год появится 71 новый пешеходный переход
Сегодня, 15:15
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nadezhda_sib

В Петербурге за 2020 год появится 71 новый пешеходный переход

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Сейчас в городе уже обустроили 35.

До конца года в Петербурге обустроят 71 нерегулируемый пешеходный переход. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

На данный момент готовы уже 35. При необходимости специалисты меняют планировку тротуаров, устанавливают дорожные знаки, светофоры с независимым источником питания, а также устраняют искусственные дорожные неровности. 

В соответствии с гос.стандартами, пешеходные переходы находятся на расстоянии 200-300 метров друг от друга. Также учитываются пешеходные потоки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что до конца года улицы Петербурга полностью перейдут на светодиодное освещение. 

Фото: pixabay.com 

Теги: зебра, пешеходный переход, проезжая часть, светофор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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