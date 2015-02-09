В Петербурге ввели выплаты на юбилейные даты после 90 лет

Самому старому жителю Петербурга 107 лет.

С 1 января 2022 года долгожители будут получать единовременную денежную выплату в свой юбилей. Поправки в Социальный кодекс Петербурга подписал губернатор Александр Беглов.

Граждане, отмечающие 90-летний юбилей, получат 15 тысяч рублей. На 95-летний юбилей петербуржцу выплатят 20 тыс. рублей. Тем, кому исполнилось 100 лет, полагается 25 тыс. рублей. Начиная с 101 года гражданин будет ежегодно получать по 25 тыс. рублей.

В пресс-службе администрации города рассказали, что сейчас в Петербурге проживает 350 человек старше 100 лет. Самому взрослому из них — 107 лет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в России предложили освободить часть пенсионеров от транспортного налога.

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