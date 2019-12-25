В Петербурге введут новые нормативы накопления твердых отходов

Комитет по природопользованию Петербурга принял решение об утверждении новых нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Проект прошел все необходимые согласования и будет реализован с 1 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Основным нововведением является увеличение количества категорий объектов, для которых устанавливаются нормативы, с 14 до 43. Это позволит более точно учесть специфику различных типов объектов и снизить вероятность ошибок при расчете объема ТКО.
Среди новых категорий – СНТ, общежития, бизнес-центры, развлекательные центры, музеи, дома отдыха, спортивные и образовательные учреждения и другие. Для каждой из этих категорий будет установлен свой норматив накопления ТКО, учитывающий специфику деятельности объекта и его объем.
Важно отметить, что значения по новым и актуализированным категориям, в большинстве случаев, меньше действующих. Это связано с тем, что новые нормативы учитывают современные тенденции в области обращения с отходами и направлены на снижение их объема.
Ранее сообщалось, что экоавтобус по сбору вторсырья начал работу в Волохове.
Фото: Piter.TV
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