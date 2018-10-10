В Петербурге введено 24 объекта социальной инфраструктуры за 2019 год

Застройщики выполнили все свои обязательства перед городом.

Петербургский комитет по строительству подытожил годовую работу застройщиков по возведению и введению в эксплуатацию социальных объектов. Об этом сообщает ресурс "Строительный Петербург". Отмечается, что бизнес выполнил все договоренности с властями города по данному вопросу: в 2019 году ввели все 24 запланированных ранее объекта, среди которых значатся четыре школы, 15 детских садов, два подростковых клуба, библиотека и два помещения для работы врачей общей практики.

Школы открыли двери практически для 3000 детей в Приморском, Калининском, Выборгском и Красногвардейском районах. Садики ждут более 2000 малышей в Приморском, Выборгском, Невском, Пушкинском, Колпинском, Красносельском, Московском и Петроградском районах.

На следующий год комитет и застройщики также определились с планами. Известно, что город и бизнес совместно должны построить и подготовить к непосредственному использованию 23 соцобъекта. Всего с инвесторами заключено более двухсот соглашений на 309 объектов социальной инфраструктуры. Появиться в Петербурге они должны до 2031 года.

Ранее стало известно, что дольщикам ЖК "Ижора Парк" начали выдавать ключи.

Фото: Piter.TV