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Для контактных зоопарков установили новые правила обращения с животными
Сегодня, 18:19
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Для контактных зоопарков установили новые правила обращения с животными

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Россельхознадзор также донес информацию до представителей зоопарков.

Представители Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области рассказали об изменениях в Федеральном законе "Об ответственном обращении с животными". 

Закон был принят еще в конце 2018 года, однако 1 января вступили в силу некоторые дополнения. Больше всего они коснулись деятельности контактных зоопарков.

По новым правилам основной целью заведения не может быть контакт животного с людьми, при этом возможны исключения. У зверя обязательно должно быть место, в котором он сможет спрятаться. 

Всего в Петербурге 46 заведений с животными, в Ленобласти – 15, в Псковской области – 4. 

Ранее Piter.TV подробно рассказал о том, какие изменения могут произойти после принятия поправок в закон. 

Фото: Piter.TV 

Теги: животные, контактные зоопарки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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