Для контактных зоопарков установили новые правила обращения с животными

Россельхознадзор также донес информацию до представителей зоопарков.

Представители Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области рассказали об изменениях в Федеральном законе "Об ответственном обращении с животными".

Закон был принят еще в конце 2018 года, однако 1 января вступили в силу некоторые дополнения. Больше всего они коснулись деятельности контактных зоопарков.

По новым правилам основной целью заведения не может быть контакт животного с людьми, при этом возможны исключения. У зверя обязательно должно быть место, в котором он сможет спрятаться.

Всего в Петербурге 46 заведений с животными, в Ленобласти – 15, в Псковской области – 4.

Ранее Piter.TV подробно рассказал о том, какие изменения могут произойти после принятия поправок в закон.

Фото: Piter.TV