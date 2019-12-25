В Петербурге всего развернули 6 744 койки для больных коронавирусом

Больных принимает 21 заведение.

В Петербурге развернули 6 744 койки для больных коронавирусом. 21 заведение, из которых 6 – федеральные больницы, принимает пациентов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Ведомство также опубликовало список: клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, городская многопрофильная больница № 2, городская больница Святого Великомученика Георгия, городские больницы № 15, 20, 38, 40, Покровская, Мариинская и Александровская больницы, Госпиталь для ветеранов войн, родильный дом № 16, детская больница им. Н.Ф. Филатова, детская горбольница Святой Ольги, а также психиатрическая больница № 3 им. Скворцова-Степанова, СПбГМУ им. И.П. Павлова, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СПбГПМУ, НМИЦ им. В.А. Алмазова, СПб НИИФ Минздрава России, клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова.

Напомним, что врачи 40-й больницы провели экстренную операцию пациенту с COVID-19.

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