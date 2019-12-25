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Врачи 40-й больницы провели экстренную операцию пациенту с COVID-19
Сегодня, 19:59
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fvbykov

Врачи 40-й больницы провели экстренную операцию пациенту с COVID-19

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Это уже не первая операция, проведенная в больнице в условиях пандемии коронавируса.

Сотрудники Городской клинической больницы №40 в Сестрорецке провели экстренную операцию пациенту, заболевшему коронавирусом. Вмешательство врачей потребовалось в кардиохирургической ситуации.

Как сообщили 16 мая в оперштабе Петербурга по борьбе с коронавирусом, у больного возникли осложнения после аорто-коронаврного шунтирования. Пациент был помещен в специальную капсулу и так доставлен в операционную. Персонал, работавший с пациентом, был в защитных костюмах.

Спустя несколько часов операция завершилась успешно. Это не первый опыт врачей ГКБ №40 в проведении операций в условиях борьбы с коронавирусом.

Ранее в больнице сообщили журналистам о первых успешных результатах лечения плазмой крови пациентов с COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: 40 городская больница, коронавирус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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