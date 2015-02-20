В Петербурге все чаще находят мертвых тюленей

В этом году на берегах петербургских рек и каналов обнаружили 11 тушек мертвых тюленей. Об этом сообщили на портале Neva.Today со ссылкой на заместителя генерального директора ОАО "ПТЦ Спецтранс" Руслана Халаева.
Трупы нерп начали находить в конце апреля. После обнаружения тел бездыханных животных кремируют. Машинам приходится забирать особей практически через день.
Отметим, что только в прошлом году специалисты обнаружили около 60 мертвых тюлений. Горожане часто путают их с нерпами. Однако в "ПТЦ Спецтранс" заявили, что компания ни находила ни одной нерпы за последние два года.
Ранее на Piter.tv: нерпы Крошик и Шлиссик переоделись в летние шубки.
Фото: Pexels
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