В Петербурге все чаще находят мертвых тюленей

К сегодняшнему дню обнаружили 11 трупов животных.

В этом году на берегах петербургских рек и каналов обнаружили 11 тушек мертвых тюленей. Об этом сообщили на портале Neva.Today со ссылкой на заместителя генерального директора ОАО "ПТЦ Спецтранс" Руслана Халаева.

Трупы нерп начали находить в конце апреля. После обнаружения тел бездыханных животных кремируют. Машинам приходится забирать особей практически через день.

Отметим, что только в прошлом году специалисты обнаружили около 60 мертвых тюлений. Горожане часто путают их с нерпами. Однако в "ПТЦ Спецтранс" заявили, что компания ни находила ни одной нерпы за последние два года.

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