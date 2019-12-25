Нерпы Крошик и Шлиссик переоделись в летние шубки

Крош может похвастаться короткими и жгучими усами.

У нерп Крошика и Шлиссика закончился период сезонной линьки. Теперь животные сменили свои шубки на летние. Об этом сообщили в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, где проживают тюлени.

Крош может похвастаться короткими и жгучими усами. А Шлиссика теперь сложно узнать: он замаскировался под балтийскую нерпу.

Линька – непростое и важное время в жизни кольчатой нерпы. На фото вы можете увидеть новые, пока ещё короткие усы жгучего брюнета Кроша. Также можно увидеть новый наряд Шлиссика, вновь притворившегося балтийской нерпой (уж очень его шкурка похожа на балтийскую). Спасение тюлений, Центр изучения и сохранения морских млекопитающих

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Фото: ВКонтакте / Спасение тюлений