Кинологи попросили петербуржцев не брать собак на Парад Победы

Чтобы не омрачать праздник, горожан призвали сегодня, 8 мая, провести побольше времени с животными/

Кинологи призвали петербуржцев не брать собак на праздничные мероприятия 9 мая, поскольку питомцы могут испугаться. По словам специалистов, животные из-за массового скопления людей и громких звуков испытают шок, сорвутся с поводка и убегут. Об этом рассказали в пресс-службе Российской кинологической федерации "Петербургскому Дневнику".

Чтобы не омрачать праздник, горожан призвали сегодня, 8 мая, провести побольше времени с животными, а на следующий день спокойно отправится на гуляния без нее.

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