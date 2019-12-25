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Кинологи попросили петербуржцев не брать собак на Парад Победы
Сегодня, 12:40
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Кинологи попросили петербуржцев не брать собак на Парад Победы

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Чтобы не омрачать праздник, горожан призвали сегодня, 8 мая, провести побольше времени с животными/

Кинологи призвали петербуржцев не брать собак на праздничные мероприятия 9 мая, поскольку питомцы могут испугаться. По словам специалистов, животные из-за массового скопления людей и громких звуков испытают шок, сорвутся с поводка и убегут. Об этом рассказали в пресс-службе Российской кинологической федерации "Петербургскому Дневнику".

Чтобы не омрачать праздник, горожан призвали сегодня, 8 мая, провести побольше времени с животными, а на следующий день спокойно отправится на гуляния без нее. 

Ранее на Piter.tv: в Ленинградскую область доставили частицу Вечного огня.

Фото: Pexels

Теги: кинологи, парад победы, попросили не брать собак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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