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В Петербурге вручили премию "Золотой лев"
Сегодня, 22:34
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smirenny

В Петербурге вручили премию "Золотой лев"

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Награду получили 12 человек в 10 номинациях.

В четверг, 18 февраля, в Петербурге вручили награды премии "Золотой лев": статуэтки были вручен 12 лауреатам в 10 номинациях  за продвижение интересов города в России и за рубежом. Торжественная церемония проходила в публичной библиотеке имени Маяковского.

В этом году среди победителей были редприниматели, руководители общественных организаций, а также представители научной, культурной и медицинской сфер. В том числе, заслуженная артистка России Татьяна Павловская, ректор университета имени Герцена Сергей Богданов, главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков и замглавврача больницы Святого Георгия Игорь Иванов.

Напомним, что премию "Золотой лев" учредили несколько лет назад, в 2017 году. Ее проводит комитет по внешним связям города.

Ранее мы писали, что Ильдар Гилязов посетил выставку "АРТ-СТАРТ" в "Эрмитаж-Выборг".

Фото: "Невские новости"

Теги: библиотека имени маяковского, премия золотой лев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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