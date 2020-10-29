В Петербурге вручили премию "Золотой лев"

Награду получили 12 человек в 10 номинациях.

В четверг, 18 февраля, в Петербурге вручили награды премии "Золотой лев": статуэтки были вручен 12 лауреатам в 10 номинациях за продвижение интересов города в России и за рубежом. Торжественная церемония проходила в публичной библиотеке имени Маяковского.

В этом году среди победителей были редприниматели, руководители общественных организаций, а также представители научной, культурной и медицинской сфер. В том числе, заслуженная артистка России Татьяна Павловская, ректор университета имени Герцена Сергей Богданов, главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков и замглавврача больницы Святого Георгия Игорь Иванов.

Напомним, что премию "Золотой лев" учредили несколько лет назад, в 2017 году. Ее проводит комитет по внешним связям города.

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Фото: "Невские новости"