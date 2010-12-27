В Петербурге впервые за 14 месяцев упало производство автомобилей

Такой же показатель был зарегистрирован в марте 2018.

В мае 2019 в Петербурге выпустили на 9% машин меньше, чем в мае 2018. Впервые за 14 месяцев показатели автопрома города на Неве снизились. Об этом свидетельствуют данные агентства "Auto-Dealer-СПб".

Ранее отрицательную динамику зафиксировали в марте 2018. Тогда показатели упали также на 9%.

Стоит отметить, что за первые пять месяцев в 2019 году заводы Hyundai, Nissan и Toyota в Петербурге показатели положительную динамику. На них было выпущено на 4% легковых автомобителей больше, чем в прошлом году.

Директор агентства Михаил Чаплыгин связывает падение с количеством выходных в последнем весеннем месяце. Их было на два дня больше, чем в предыдущие года, что и привело к более низким цифрам. Также нет повышенного спроса на автомобили, сделанные в Петербурге.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рабочие закрытого завода "Ford" во Всеволожске выйдут на митинг.

Фото: fordsollers.com