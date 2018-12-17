Финал конкурса "Краса Вселенной Россия 2020" впервые пройдет в Петербурге

Кастинги уже стартовали во всех регионах России.

В России стартовал прием заявок на участие во втором этапе всероссийского конкурса "Краса Вселенной 2020". Финал пройдет в Петербурге в ноябре 2019 года.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету на сайте конкурса www.beautyofuniverse.ru. Все желающие могут попытать удачу. Однако есть одно но: девушка не должна иметь детей и штампа в паспорте.

Победительница второго этапа представит Россию на четвертом международном фестивале красоты и творчества "Краса Вселенной 2020". Он пройдет в Москве или в Каннах.

Напомним, первый этап конкурса прошел на днях в прямом эфире радиостанции Липецк FM. В финал вышла 19-летняя модель из Петербурга Александра Пожидаева.

Фото: pixabay.com