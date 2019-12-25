В Петербурге с понедельника возобновили свою работу МФЦ

Посетителям и сотрудникам нужно будет соблюдать определенные условия.

С 25 мая в Петербурге возобновилась работа многофункциональных центров. Ранее соответствующие поправки в правительство города №121 одобрил губернатор Александр Беглов.

Посетителей будут обслуживать по предварительной записи с увеличенным интервалом, между работником и заявителем будет установлен защитный экран. Кроме того, все должны использовать средства индивидуальной защиты. Посетители обязаны будут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Температура тела не должна быть повышена.

Ранее объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге до 31 мая.

Фото: vk.com/ecd_7771000