В Петербурге четвертые сутки идут поиски утонувшего школьника

Трагедия произошла 25 марта напротив дома 131 по проспекту Обуховской обороны.

Петербургские спасатели уже четвертые сутки ищут тело мальчика, который утонул в Неве вечером 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Как отмечают спасатели, шансы найти тело мальчика уменьшились: течение могло унести труп в залив. К тому же, поиски осложняют ледоход, холод и сильное течение. За все дни водолазы обследовали более 2780 квадратных метров водной акватории. На следующий день после трагедии на поиски вышли 12 единиц техники и 37 человек.

Трагедия произошла 25 марта напротив дома 131 по проспекту Обуховской обороны. Два школьника пошли по льду Невы и провалились в полынью, одному мальчику удалось спастись, а второй мгновенно ушел под воду.

Видео: YouTube / Anton Ruzhenkov