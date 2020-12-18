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Жителям трех домов на Тимуровской вернули свет
Сегодня, 7:27
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Alena_Zinovieva

Жителям трех домов на Тимуровской вернули свет

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Причиной блэкаута стало технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ.

Вечером 25 февраля жители трех домов ЖК "Гринландия" на Тимуровской улице остались без электричества на несколько часов. Людям пришлось выйти на улицу, чтобы не сидеть в своих квартирах в полной темноте.

Блэкаут продлился недолго. В пресс-службе компании "Россети Ленэнерго" заявили, что электричество вернулось во все дома в 22:45. Специалисты пояснили, что света не было из-за технологического нарушения на оборудовании 10 кВ.

Ранее жители одного из корпусов ЖК "Йога" на Комендантском проспекте остались на несколько часов без электричества, тепла и водоснабжения.

Фото: pixabay.com

Теги: блэкаут, отключение света
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Аноним
Сегодня 8:15

Почему только на Тимуровской!? На пр.Просвещения д. 87 тоже не было электричества пару часов в это же время. Экономим электроэнергию? Или электро сети такие же древние как и наш город!? 

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