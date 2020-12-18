Жителям трех домов на Тимуровской вернули свет

Вечером 25 февраля жители трех домов ЖК "Гринландия" на Тимуровской улице остались без электричества на несколько часов. Людям пришлось выйти на улицу, чтобы не сидеть в своих квартирах в полной темноте.
Блэкаут продлился недолго. В пресс-службе компании "Россети Ленэнерго" заявили, что электричество вернулось во все дома в 22:45. Специалисты пояснили, что света не было из-за технологического нарушения на оборудовании 10 кВ.
Ранее жители одного из корпусов ЖК "Йога" на Комендантском проспекте остались на несколько часов без электричества, тепла и водоснабжения.
Фото: pixabay.com
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Почему только на Тимуровской!? На пр.Просвещения д. 87 тоже не было электричества пару часов в это же время. Экономим электроэнергию? Или электро сети такие же древние как и наш город!?