Жителям трех домов на Тимуровской вернули свет

Причиной блэкаута стало технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ.

Вечером 25 февраля жители трех домов ЖК "Гринландия" на Тимуровской улице остались без электричества на несколько часов. Людям пришлось выйти на улицу, чтобы не сидеть в своих квартирах в полной темноте.

Блэкаут продлился недолго. В пресс-службе компании "Россети Ленэнерго" заявили, что электричество вернулось во все дома в 22:45. Специалисты пояснили, что света не было из-за технологического нарушения на оборудовании 10 кВ.

Ранее жители одного из корпусов ЖК "Йога" на Комендантском проспекте остались на несколько часов без электричества, тепла и водоснабжения.

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