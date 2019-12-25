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В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, убившего соседа по палате
Сегодня, 13:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, убившего соседа по палате

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По версии  следствия, подозреваемый утром 25 февраля 2022 года в палате Мариинской больницы, в ходе внезапно возникшей ссоры, дважды ударил ножом в грудь своего  82-летнего соседа.

В Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении  ранее судимого за убийство и незаконный оборот наркотиков 47-летнего мужчины, подозреваемого в  убийстве. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Северной столице. 

По версии  следствия, подозреваемый утром 25 февраля 2022 года в палате Мариинской больницы, в ходе внезапно возникшей ссоры, дважды ударил ножом в грудь своего  82-летнего соседа, который скончался на месте происшествия.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и его аресте. Расследование  уголовного  дела  продолжается.

Также в Киришах расследуют убийство слесаря "Водоканала".

Фото: СК РФ по Петербургу

Теги: мариинская больница, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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