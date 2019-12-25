В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, убившего соседа по палате

По версии следствия, подозреваемый утром 25 февраля 2022 года в палате Мариинской больницы, в ходе внезапно возникшей ссоры, дважды ударил ножом в грудь своего 82-летнего соседа.

В Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство и незаконный оборот наркотиков 47-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Северной столице.

По версии следствия, подозреваемый утром 25 февраля 2022 года в палате Мариинской больницы, в ходе внезапно возникшей ссоры, дважды ударил ножом в грудь своего 82-летнего соседа, который скончался на месте происшествия.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и его аресте. Расследование уголовного дела продолжается.

Также в Киришах расследуют убийство слесаря "Водоканала".

Фото: СК РФ по Петербургу