В Петербурге запуск сигнальной ракеты в новогоднюю ночь завершился уголовным делом

Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело после того, как сигнальная ракета повредила балкон квартиры дома на Рыбацком проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.
Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Около дома №19/1 неизвестный запустил ракету "ЗРБ-40". Она же в свою очередь повредила стеклянную лоджию квартиры. Выбита оконная рама, которая приземлилась на два припаркованных автомобиля. Общая сумма ущерба оценивается в не менее 250 тысяч рублей.
В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента и разыскиваются горожане, причастные к нему.
Ранее Piter.TV рассказывал, как в Петербурге прошли новогодние праздники.
Фото: pexels.com
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