В Петербурге запуск сигнальной ракеты в новогоднюю ночь завершился уголовным делом

Дело рассматривается по ст.168 УК РФ (повреждение имущества по неосторожности).

Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело после того, как сигнальная ракета повредила балкон квартиры дома на Рыбацком проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Около дома №19/1 неизвестный запустил ракету "ЗРБ-40". Она же в свою очередь повредила стеклянную лоджию квартиры. Выбита оконная рама, которая приземлилась на два припаркованных автомобиля. Общая сумма ущерба оценивается в не менее 250 тысяч рублей.

В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента и разыскиваются горожане, причастные к нему.

Ранее Piter.TV рассказывал, как в Петербурге прошли новогодние праздники.

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