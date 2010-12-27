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СК возбудил уголовное дело из-за смерти ребенка в больнице на Васильевском острове
Сегодня, 16:34
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lesjasap
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СК возбудил уголовное дело из-за смерти ребенка в больнице на Васильевском острове

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Врачей инфекционной больницы обвиняют в гибели четырехлетнего пациента.

Следственный комитет по Петербургу сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении медицинского учреждения, в котором погиб ребенок. По версии представителей закона, мальчик умер от врачебной ошибки. 

О происшествии сообщил отец четырехлетнего пациента - музыкант, выступающий вмете с Еленой Ваенгой. Мужчина считает, что смерть сына наступила из-за неосторожности доктора в третьей инфекционной больнице на Васильевском острове. Эксперты установили, что причиной гибели мальчика стала генерализованная вирусная инфекция. 

Накануне у ребенка наблюдалась высокая температура и рвота. Родители пострадавшего вызвали скорую помощь. Бригада поставила диагноз: ОРВИ с подозрением на пневмонию или бронхит. Далее малыша госпитализировали, но медицинский персонал не проявил должного отношения к заболеванию. Известно, что трагический инцидент произошел еще 12 апреля. В течение месяца велась доследственная проверка. На ней настояла Прокуратура Санкт-Петербурга.

Напомним, что в бассейне "Обуховец" 9-летнего мальчика засосало в фильтр: ребенок выжил.

Фото: Piter.tv
 

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Теги: больница , пациент , погиб ребенок , уголовное дело
Категории: Новости СПб Происшествия

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