В Петербурге возбудили уголовное дело мошенничестве при реализации нацпроекта "Демография"

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения закона при реализации национального проекта "Демография" в государственном бюджетном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района". Сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Центр получил субсидии в размере 327 миллионов рублей, деньги были распределены на выплату зарплаты сотрудникам, а также работникам, трудоустроенным фиктивно.
По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах.
Ранее мы писали, что в Костромской области радушный мужчина заразил коронавирусом 5 гостей и получил уголовное дело.
Фото: pixabay
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