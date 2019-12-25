В Петербурге возбудили уголовное дело мошенничестве при реализации нацпроекта "Демография"

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения закона при реализации национального проекта "Демография" в государственном бюджетном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района". Сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Центр получил субсидии в размере 327 миллионов рублей, деньги были распределены на выплату зарплаты сотрудникам, а также работникам, трудоустроенным фиктивно.

По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах.

Ранее мы писали, что в Костромской области радушный мужчина заразил коронавирусом 5 гостей и получил уголовное дело.

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