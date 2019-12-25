Изменение фасада старинного здания в Петербурге переросло в уголовное дело

Один из жильцов самовольно разобрал подоконную часть первого этажа ради собственного удобства.

В следственном комитете Петербурга возбудили уголовное дело о повреждении объектов культурного наследия. Как сообщили в пресс-службе ведомства. ранее состоялась проверка по факту перепланировки фасада исторического здания на набережной реки Фонтанки.

Пострадавшим в этом деле оказался Придворно-прачечный дом и Новый придворно-служительский дом, расположенный п адресу набережная реки Фонтанки, 4. Следствие считает, что неустановленный пока человек умышленно разобрал подоконную часть в левой боковой распаковке первого этажа здания, чтобы по-своему устроить вход в одну из квартир. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут злоумышленника. Расследование контролирует центральный аппарат СК России.

Ранее мы рассказывали, что маскароны дома-памятника на Загородном собираются отреставрировать в течение 10 лет.

Фото: citywalls.ru