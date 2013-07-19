В Петербурге возбудили дело из-за призывов к массовым беспорядкам в соцсети

Причиной для визита силовиков стало аудиосообщение, которое было отправлено еще в феврале.

Следственные органы ГСУ СК России по Петербургу возбудили уголовное дело в отношении жителя Кудрово, который призывал к массовым беспорядкам, насилию над гражданами и сопротивлению представителям власти. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Александр Бердников не скрывал во время обысков, что размещал в Интернете инструкции о том, как действовать в случае митинга, в том числе если понадобится уничтожить правоохранителей, "чтобы добраться до правительства". Аудиосообщение появилось в сети в начале февраля 2021 года.

Уроженца Смоленской области задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявления обвинения по ч.3 с.212 УК РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО