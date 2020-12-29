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В Петербурге тринадцатилетняя девочка получала от отца интимные фото
Сегодня, 13:13
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге тринадцатилетняя девочка получала от отца интимные фото

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге горожанин отправлял свои интимные фотографии своей тринадцатилетней дочке. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 36-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что в декабре её бывший муж в WhatsApp отправлял их общей тринадцатилетней дочери интимные фото.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе задержали петербуржца с самодельным оружием из винтовки Мосина.

Фото: Piter.TV

Теги: педофил, развратные действия, развращал дочь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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