В Петербурге тринадцатилетняя девочка получала от отца интимные фото

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге горожанин отправлял свои интимные фотографии своей тринадцатилетней дочке. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 36-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что в декабре её бывший муж в WhatsApp отправлял их общей тринадцатилетней дочери интимные фото.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе задержали петербуржца с самодельным оружием из винтовки Мосина.

Фото: Piter.TV